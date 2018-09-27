|
|
|
Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:31
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає об'єктивними технічними труднощами поломки рейкових автобусів на маршруті "Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Дивися повний текст Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому ламаються експреси на \"Бориспіль\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86095
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:31
Остаётся один вопрос, когда пассажиры смогут в полной мере рассчивать на этот вид транспорта ?
-
cia
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:46
Да хоть сегодня! Главное не попасть в этот почти 1% вероятности поломки. :)
-
Omega
-
-
- Повідомлень: 1383
- З нами з: 18.07.07
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|