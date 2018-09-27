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Чотири поломки - це не багато:
Омелян розповів, чому...

Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:31

Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає об'єктивними технічними труднощами поломки рейкових автобусів на маршруті "Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Дивися повний текст Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому ламаються експреси на \"Бориспіль\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:31

Остаётся один вопрос, когда пассажиры смогут в полной мере рассчивать на этот вид транспорта ?
cia
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:46

Да хоть сегодня! Главное не попасть в этот почти 1% вероятности поломки. :)
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:18

По логике Омеляна - 1% падающих самолетов - это тоже будет норма.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:36

І таке заявляє "міністр".Ганьба.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:00

Ничего не напоминает? Юля тоже говорила как-то после подписания газового договора с Газпромом, что "це перемога!" Что это? Особенности армянского характера?
buratinyo
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