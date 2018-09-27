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Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...
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Додано: Вів 11 гру, 2018 15:31
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає об'єктивними технічними труднощами поломки рейкових автобусів на маршруті "Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Дивися повний текст Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому ламаються експреси на \"Бориспіль\"
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R2
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Додано: Вів 11 гру, 2018 15:31
Остаётся один вопрос, когда пассажиры смогут в полной мере рассчивать на этот вид транспорта ?
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cia
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Додано: Вів 11 гру, 2018 15:46
Да хоть сегодня! Главное не попасть в этот почти 1% вероятности поломки. :)
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Omega
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Додано: Вів 11 гру, 2018 18:18
По логике Омеляна - 1% падающих самолетов - это тоже будет норма.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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zloy_ukr
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Додано: Вів 11 гру, 2018 18:36
І таке заявляє "міністр".Ганьба.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 11 гру, 2018 21:00
Ничего не напоминает? Юля тоже говорила как-то после подписания газового договора с Газпромом, что "це перемога!" Что это? Особенности армянского характера?
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buratinyo
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Додано: Вів 11 гру, 2018 21:58
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир ОмелянПроте з більш ніж 500 поїздок ми маємо 4 поломки.
Чотири поломки - це не багато
: Омелян розповів, чому ламаються експреси на "Бориспіль".
ШТА?
4 раза за неделю - не много?
Тогда пусть приведет статистику поломок пассажирских поездов. Сколько в неделю, в месяц, в год - УЗ совершает рейсов и сколько из этих поездов ломаются по дороге.
Вот тогда и сравним: "багато" це, чи ні
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EKO
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