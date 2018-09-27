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Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...
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Додано: Вів 11 гру, 2018 15:31
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає об'єктивними технічними труднощами поломки рейкових автобусів на маршруті "Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Дивися повний текст Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому ламаються експреси на \"Бориспіль\"
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R2
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Додано: Вів 11 гру, 2018 15:31
Остаётся один вопрос, когда пассажиры смогут в полной мере рассчивать на этот вид транспорта ?
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cia
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Додано: Вів 11 гру, 2018 15:46
Да хоть сегодня! Главное не попасть в этот почти 1% вероятности поломки. :)
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Omega
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Додано: Вів 11 гру, 2018 18:18
По логике Омеляна - 1% падающих самолетов - это тоже будет норма.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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zloy_ukr
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Додано: Вів 11 гру, 2018 18:36
І таке заявляє "міністр".Ганьба.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 11 гру, 2018 21:00
Ничего не напоминает? Юля тоже говорила как-то после подписания газового договора с Газпромом, что "це перемога!" Что это? Особенности армянского характера?
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buratinyo
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Додано: Вів 11 гру, 2018 21:58
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир ОмелянПроте з більш ніж 500 поїздок ми маємо 4 поломки.
Чотири поломки - це не багато
: Омелян розповів, чому ламаються експреси на "Бориспіль".
ШТА?
4 раза за неделю - не много?
Тогда пусть приведет статистику поломок пассажирских поездов. Сколько в неделю, в месяц, в год - УЗ совершает рейсов и сколько из этих поездов ломаются по дороге.
Вот тогда и сравним: "багато" це, чи ні
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EKO
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2
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Додано: Сер 12 гру, 2018 09:52
1% - это немного??? У меня, поменявшего за 27 лет 6 автомобилей (от Москвича до Субару), при их ежедневном использовании, было всего 3!!! случая, когда я не смог "завестись", или возвращался на буксире!!!
1. Москвич не завелся при -27 (я не ожидал мороза и не принял необходимых мер);
2. В 90х в Жигуль всместо бензина залили воду.
3. Тоже на Жагулях (ВАЗ-2104) лопнул газораспределительный ремень.
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Cris
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Додано: Сер 12 гру, 2018 10:26
По моему, результат вполне закономерный, с учетом всех входящих:
1) на линию поставили б/у дизельные поездочки с пробегом до 1 млн. км. Владельцы дизельных грузовичков могут примерно оценить состояние таковых без капремонта. Почему не делали капремонт? - это могло бы затянуть сроки торжественной сдачи в эксплуатацию данных девайсов. Ну и деньги нужны - дизели MTU, где у нас их капиталят?
2) данные подвижные составы жлобски сняли с пригородного сообщения в Сумской области, заменив на убитые в хлам вагончики. Странный, мягко говоря, подход
3) перемогой назвали постройку участка в 4 км от ж/д ветки на Гребенку. Знаете, почему все предыдущие власти до такого "очевидного" хода не додумались? Потому, что хотели туда строить "выделенку" - интенсивное движение поездов в аэропорт колом останавливает грузовое и пассажирское движение в данном направлении. Но это было недешево, да и требовало кучу согласований.
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sequence
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1
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:37
Это ближе к теме. Рзбирайся в причинах поломок, финансовых потерях от опозданий пасажиров, а про гиперлупы после работы в семейном кругу рассказывай.
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nik1
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