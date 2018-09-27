В Киеве 100500 единиц частного, коммерческого и общественного транспорта.
Представьте, г-н министр, что будет твориться в городе, если 1% из них сломается. Этож, типа, по вашему, нормально.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:15
Re: Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...
В Киеве 100500 единиц частного, коммерческого и общественного транспорта.
Представьте, г-н министр, что будет твориться в городе, если 1% из них сломается. Этож, типа, по вашему, нормально.
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:48
Re: Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...
Они точно там в министерствах недоразвитые.
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