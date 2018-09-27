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Чотири поломки - це не багато:
Омелян розповів, чому...

Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:15

Re: Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...

В Киеве 100500 единиц частного, коммерческого и общественного транспорта.
Представьте, г-н министр, что будет твориться в городе, если 1% из них сломается. Этож, типа, по вашему, нормально.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:48

Re: Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...

Они точно там в министерствах недоразвитые.
Пенс
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