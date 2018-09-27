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Чотири поломки - це не багато:
Омелян розповів, чому...

Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:15

Re: Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...

В Киеве 100500 единиц частного, коммерческого и общественного транспорта.
Представьте, г-н министр, что будет твориться в городе, если 1% из них сломается. Этож, типа, по вашему, нормально.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:48

Re: Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...

Они точно там в министерствах недоразвитые.
Пенс
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:14

Представляю ощущения пассажиров, опаздывающих на рейс.
И это не шоссе, на другой не пересядешь.
Интересно, опоздавшим, компенсировали стоимость билетов и моральные издержки?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:23

Re: Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...

  Cris написав:Тоже на Жагулях (ВАЗ-2104) лопнул газораспределительный ремень
что это за диво такое?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:24

Re: Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...

надежность меряется не в отношении количества поломок на количество поездок, а количестве поломок на пробег.
министр мог бы и подумать, прежде чем писать по этому поводу.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:30

  Мизантрóп написав:
  Cris написав:Тоже на Жагулях (ВАЗ-2104) лопнул газораспределительный ремень
что это за диво такое?


Кажется на движках 1500 был ремень ГРМ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:36

Ну, раз это нормально и совсем немного, то почему бы ввести порядок осуществления полной компенсации издержек пострадавшим из-за поломок пассажирам причем из собственного, личного кармана г-на министра ? А вот после этого интересно было бы снова послушать г-на министра на предмет того, так много это или мало 1% ? Уверен, сразу бы нашлись и были бы срочно задействованы неиспользованные резервы существенного повышения безаварийности работы подвижного состава.
grushansky_grako
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:44

А он ведь еще и аэропорты открывать собирался......
romio_33
 
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