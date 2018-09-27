В Киеве 100500 единиц частного, коммерческого и общественного транспорта.
Представьте, г-н министр, что будет твориться в городе, если 1% из них сломается. Этож, типа, по вашему, нормально.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:15
Re: Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...
В Киеве 100500 единиц частного, коммерческого и общественного транспорта.
Представьте, г-н министр, что будет твориться в городе, если 1% из них сломается. Этож, типа, по вашему, нормально.
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:48
Re: Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...
Они точно там в министерствах недоразвитые.
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:14
Представляю ощущения пассажиров, опаздывающих на рейс.
И это не шоссе, на другой не пересядешь.
Интересно, опоздавшим, компенсировали стоимость билетов и моральные издержки?
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:23
Re: Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:24
Re: Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...
надежность меряется не в отношении количества поломок на количество поездок, а количестве поломок на пробег.
министр мог бы и подумать, прежде чем писать по этому поводу.
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:30
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:36
Ну, раз это нормально и совсем немного, то почему бы ввести порядок осуществления полной компенсации издержек пострадавшим из-за поломок пассажирам причем из собственного, личного кармана г-на министра ? А вот после этого интересно было бы снова послушать г-на министра на предмет того, так много это или мало 1% ? Уверен, сразу бы нашлись и были бы срочно задействованы неиспользованные резервы существенного повышения безаварийности работы подвижного состава.
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