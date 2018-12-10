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У Львові встановили новий
рекорд вартості нерухомості

У Львові встановили новий рекорд вартості нерухомості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:48

У Львові встановили новий рекорд вартості нерухомості

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Захід. нет".

Дивися повний текст У Львові встановили новий рекорд вартості нерухомості.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:48

Разница в 1 грн. это весело. И пусть эти две фирмы-участницы скажут что это был не договорняк? :)
Omega
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