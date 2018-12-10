Про це повідомляє "Захід. нет".
Дивися повний текст У Львові встановили новий рекорд вартості нерухомості.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 15:48
У Львові встановили новий рекорд вартості нерухомості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Львові встановили новий рекорд вартості нерухомості.
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:48
Разница в 1 грн. это весело. И пусть эти две фирмы-участницы скажут что это был не договорняк? :)
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