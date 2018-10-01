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Іпотечне кредитування має
бути спрощене - Мамедов

Іпотечне кредитування має бути спрощене - Мамедов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:49

Іпотечне кредитування має бути спрощене - Мамедов

Пропонуємо до обговорення:
Сергій Мамедов запропонував внести зміну в нормативно-правові акти НБУ.

Дивися повний текст Іпотечне кредитування має бути спрощене - Мамедов.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:50

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Omega
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