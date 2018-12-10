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В Україні ліквідували
ще один банк

В Україні ліквідували ще один банк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:15

В Україні ліквідували ще один банк

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Дивися повний текст В Україні ліквідували ще один банк.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:16

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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:44

Эта прачечная всем всё выплатила и даже что-то осталось?
Ликвидатор загрустил, что нельзя ещё года 3 посидеть на зарплате
Вкладчик1234
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