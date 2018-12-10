Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.
Дивися повний текст В Україні ліквідували ще один банк.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:15
В Україні ліквідували ще один банк
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Дивися повний текст В Україні ліквідували ще один банк.
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:44
Эта прачечная всем всё выплатила и даже что-то осталось?
Ликвидатор загрустил, что нельзя ещё года 3 посидеть на зарплате
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