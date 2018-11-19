RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Екс-директора українського
банку підозрюють у...

Екс-директора українського банку підозрюють у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:19

Екс-директора українського банку підозрюють у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Дивися повний текст Екс-директора українського банку підозрюють у розкраданні 8 млн гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86099
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:20

А де ФІО чиновника Банк Петрокомерц-Україна. Знову як колись - уявні справи проти уявних чиновників?
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 164
З нами з: 08.08.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, p_a_l, shapo, vajnagi58 і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бонус до депозиту від банку зі 100% іноземним капіталом
R2 » П'ят 07 гру, 2018 13:05
1 38
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 13:06
Вкладчик1234
У Львові вночі підпалили два відділення банку
R2 » Сер 28 лис, 2018 14:48
1 113
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 22:55
verano_porteno
Екс-міністра МВС Захарченка та його оточення підозрюють...
R2 » Пон 19 лис, 2018 17:17
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 17:17
Omega

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.