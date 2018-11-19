Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.
Дивися повний текст Екс-директора українського банку підозрюють у розкраданні 8 млн гривень.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:19
Екс-директора українського банку підозрюють у...
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Дивися повний текст Екс-директора українського банку підозрюють у розкраданні 8 млн гривень.
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:20
А де ФІО чиновника Банк Петрокомерц-Україна. Знову як колись - уявні справи проти уявних чиновників?
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:12
Не совсем понял - эту "підозру" нужно записать в "перемоги ГПУ"?
Или вообще - о чём новость? О том, что кто-то что-то где-то намутил, ГПУ его подозревает, но всё равно никто никакой ответственности не понесёт, и будет спокойно попивать коктейли на Мальдивах на "мутные" деньги?
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