Про це повідомив адвокат Насірова Любомир Дроздовський.
Дивися повний текст Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52
Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС.
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:01
Оригинальное решение. Осталость утвердить флаг фискальной службы Украины - зеленый клетчатый.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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