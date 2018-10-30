RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суд ухвалив рішення поновити
Насірова на посаді голови ДФС

Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52

Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив адвокат Насірова Любомир Дроздовський.

Дивися повний текст Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86099
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52

Не удивлюсь если и овоща восстановят. Это же Украина.
p_a_l
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:01

Оригинальное решение. Осталость утвердить флаг фискальной службы Украины - зеленый клетчатый. :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 908
З нами з: 12.12.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:05

Страна - шапито.
Shall
 
Повідомлень: 105
З нами з: 21.06.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_a_l, vajnagi58 і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укрсоцбанк" оскаржить у суді рішення НБУ про штраф
R2 » Вів 04 гру, 2018 16:32
2 78
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 16:39
Puente
Єврокомісія прийняла позитивне рішення про виділення...
R2 » П'ят 30 лис, 2018 14:19
2 113
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 17:39
ребе Нок
Чому не можна оскаржити рішення про підвищення ціни на...
R2 » Вів 30 жов, 2018 17:16
3 208
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 21:09
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.