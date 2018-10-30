Про це повідомив адвокат Насірова Любомир Дроздовський.
Дивися повний текст Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:52
Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС.
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:01
Оригинальное решение. Осталость утвердить флаг фискальной службы Украины - зеленый клетчатый.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:15
значит, ошиблись бриты и паспорта у него нет...
нормально. кто не ошибается
плюс, нальют роме пару десятков миллионов за вынужденный прогул...
недавно мосгорсуд сказал, что бобслеист Зубков таки двукратный олимпийский чемпион, а решение МОК и CAS в Лозанне филькины грамоты
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:30
Re: Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови Д
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:21
осталось только востановить в должности президента Януковича и выплатить ему запрлату президента за время вынужденного прогула...
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