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Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 гру, 2018 22:04
Смішно в цирку під назвою Україна.Цирк переважно люблять діти. Або нас рахують імбіцилами, або може не варто купувати квитки в цей цирт ( тобіш платити податі- судді, податківці і.т.д. і.т.п)
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