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Суд ухвалив рішення поновити
Насірова на посаді голови ДФС

Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:04

Смішно в цирку під назвою Україна.Цирк переважно люблять діти. Або нас рахують імбіцилами, або може не варто купувати квитки в цей цирт ( тобіш платити податі- судді, податківці і.т.д. і.т.п)
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:32

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EKO
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 01:14

Re: Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови Д

  sena_2008atp написав:чи далі буде?
Олигархический паханат, что хотели то и получим, наглядный пример "рехформ" обещанных в 2014 году глав-керманычем. Такого цинично - наглого разрывания остатков страны не было ни при одном президенте со времен наверно Грушевского. Кончиться все как в 1917 .. история повторяется..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 08:15

Браво, браво.
"Кинули, як лохів розвели за спинами
Діла свої зробили, злили нас
Мене з тобою разом в унітаз
Злили нас тут просто."
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 08:16

EKO
Почему еще не в тюрьме те кто его "не законно" арестовали? Плохо что в стране нет расстрелов, этих ошибшихся правохранителей по законам военного времени нужно было бы расстрелять....
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
spread
 
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