Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 гру, 2018 22:04
Смішно в цирку під назвою Україна.Цирк переважно люблять діти. Або нас рахують імбіцилами, або може не варто купувати квитки в цей цирт ( тобіш платити податі- судді, податківці і.т.д. і.т.п)
Додано: Сер 12 гру, 2018 01:14
Re: Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови Д
Олигархический паханат, что хотели то и получим, наглядный пример "рехформ" обещанных в 2014 году глав-керманычем. Такого цинично - наглого разрывания остатков страны не было ни при одном президенте со времен наверно Грушевского. Кончиться все как в 1917 .. история повторяется..
Додано: Сер 12 гру, 2018 08:15
Браво, браво.
"Кинули, як лохів розвели за спинами
Діла свої зробили, злили нас
Мене з тобою разом в унітаз
Злили нас тут просто."
Додано: Сер 12 гру, 2018 08:16
EKO
Почему еще не в тюрьме те кто его "не законно" арестовали? Плохо что в стране нет расстрелов, этих ошибшихся правохранителей по законам военного времени нужно было бы расстрелять....
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:51
Хотелось бы услышать пояснения lapay и locuscosoul почему эта новость является торжеством правосудия
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:58
Обьяснить то можно, проще пареной репы. Только к "правосудию" это не имеет ни какого отношения И вообще перестаньте такими словами бросаться, к нашей стране они так же не имеют никакого отношения
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