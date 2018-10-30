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Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:01
Джон написав: sena_2008atp написав:
чи далі буде?
Олигархический паханат, что хотели то и получим, наглядный пример "рехформ" обещанных в 2014 году глав-керманычем. Такого цинично - наглого разрывания остатков страны не было ни при одном президенте со времен наверно Грушевского. Кончиться все как в 1917 .. история повторяется..
Как можно было оценить условный предвыборный рейтинг основанный тогда на пьяном угаре и чадном дыме от шин, который улетучился также незаметно, как и данные тогда обещания.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:03
sequence написав: Вкладчик1234 написав:
Хотелось бы услышать пояснения lapay
и locuscosoul
почему эта новость является торжеством правосудия
Соммера забыли, он знает больше всех.
Видно вызвали на ковер за безответственный подход к делу, заодно получат отредактированные материалы "Халва".
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:06
Вкладчик1234 написав:
Хотелось бы услышать пояснения lapay и locuscosoul почему эта новость является торжеством правосудия
Шампанське будете пити, коли він сяде на своє крісло. Хто там вякав, що нам не потрібні антикорупційні органи і суди? Ватани. Хто зараз більше всіх вякає, що стара судова система відновила Насірова? Ви не повірите - вони, рідненькі...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:09
доречи, вы Лепена зря сюда приплели - он кому-то перепродался, все не могу раскусить, кому
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sequence
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:13
lapay написав:
Хто зараз більше всіх вякає, що стара судова система відновила Насірова? Ви не повірите - вони, рідненькі...
Судовая система полностью подконтрольна гаранту, как и вся вертикаль власти. Хорошо это или плохо, решайте сами.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:13
жесть просто.
еще раз убеждаюсь, что ненаказанное преступление провоцирует рецидив.
жду момента, когда луценко или порох будет перед ним извиняться.
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