Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС

массовое убийство это бред савченко. пусть с себя начнёт.
есть закон.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:01
Re: Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови Д
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:02
Посольство США в шоке от восстановления Романа Насирова в должности
[13:15 12 декабря 2018 года ]
В посольстве США в Украине подвергают критике результаты судебной и антикоррупционной реформы Украины в связи с восстановлением Окружным административным судом Киева в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Об этом написало агентство “Интерфакс-Украина”.
“Если вчерашнее решение касательно Насирова такое, как сообщается, это значило бы, что судебная и антикоррупционная реформы Украины далеки от совершенства”, — говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсети Facebook в среду.
В посольстве США подчеркивают, что “украинский народ заслуживает правительственных чиновников, которые не злоупотребляют своими должностями, а также на эффективную, справедливую судебную систему, которая может привлекать к ответственности влиятельных лиц”.
“Мы как и раньше преданны сотрудничеству с народом Украины и с антикоррупционными институциями ради борьбы с коррупцией на всех уровнях общественной жизни”, — отметили в посольстве.
Как сообщалось, Окружной административный суд Киева решением от 11 декабря отменил решение Кабинета министров Украины от 31 января 2018 года об увольнении с должности главы ГФС Романа Насирова. Основанием принятия такого решения стало недоведение ответчиками наличия оснований для увольнения Р.Насирова с должности главы ГФС, а именно обстоятельств его двойного гражданства и нарушения процедуры его освобождения.
3 марта 2017 года Кабинет министров отстранил от должности главы ГФС Р.Насирова, возложив обязанности главы ведомства на и.о. замглавы службы Мирослава Продана, а 31 января 2018 года уволил его с должности.
Р.Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Р.Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.
Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 гг., действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО “Фирма “Хас”, ООО “Карпатнадраинвест”, ООО “Надра Геоцентр”. Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно — при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.
Окружной административный суд Киева 11 декабря 2018 года отменил решение Кабмина от 31 января 2018 года об увольнении Р.Насирова с должности главы ГФС, удовлетворив соответствующий административный иск Р.Насирова в Кабмину и ГФС, рассмотрение которого длилось с февраля 2018 года. Основанием для принятия такого решения стало не доведение ответчиками наличия оснований для увольнения Р.Насирова с должности главы ГФС, а именно — обстоятельств его двойного гражданства и нарушения процедуры его увольнения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:02
Re: Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови Д
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:05
НАБУ вменило Насирову в вину выполнение его служебных обязанностей. В суде это не прокатило. И это внушает призрачные надежды, что своим путём мы ещё не пришли в полную "европу"
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:06
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:06
Но почему было не использовать иной мотив:
по Законам военного времени?
- Ведь теперь это повлечёт за собой официальное "сокращение" поголовья только таким, безальтернативным методом - "Савченко".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:11
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