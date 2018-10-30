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Суд ухвалив рішення поновити
Насірова на посаді голови ДФС

Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:02

Re: Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови Д

  ruvex написав:Может мне еще детективов нанять?

Воно то так - класова чуйка, та все ж...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:05

НАБУ вменило Насирову в вину выполнение его служебных обязанностей. В суде это не прокатило. И это внушает призрачные надежды, что своим путём мы ещё не пришли в полную "европу"
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:06

  zloy_ukr написав:Оригинальное решение. Осталость утвердить флаг фискальной службы Украины - зеленый клетчатый. :mrgreen:

Отлично сказано
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:06

  Kudrjavuy написав:Окружной административный суд Киева 11 декабря 2018 года отменил решение Кабмина от 31 января 2018 года об увольнении Р.Насирова с должности главы ГФС, удовлетворив соответствующий административный иск Р.Насирова в Кабмину и ГФС, рассмотрение которого длилось с февраля 2018 года. Основанием для принятия такого решения стало не доведение ответчиками наличия оснований для увольнения Р.Насирова с должности главы ГФС, а именно — обстоятельств его двойного гражданства и нарушения процедуры его увольнения.

Но почему было не использовать иной мотив:
по Законам военного времени?
- Ведь теперь это повлечёт за собой официальное "сокращение" поголовья только таким, безальтернативным методом - "Савченко".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:11

Свежие перемоги подъехали

Как чиновник времен Януковича Злочевский добился закрытия уголовных дел и превратился в топ-олигарха - расследование НВ
https://nv.ua/ukraine/politics/chinovnik-vremen-janukovicha-zlochevskij-dobilsja-zakrytija-uholovnykh-del-i-prevratilsja-v-top-oliharkha-2511815.html

Журналісти пишуть, що статки міністра-втікача Злочевського після Майдану зросли в 2,5 разів. Це 11-е місце серед найбагатших українців. Фраза Порошенка "Коля - хороший парень" (с) багато в чому пояснює, чому у Злочевського в Україні все ок.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:58

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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:13

Не работал, не работал, а отпуск заработал... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:13

lapay
Ловите:
https://www.segodnya.ua/politics/porosh ... 66892.html

И подобной информации в сети много. Особенно об аттестации-комиссиях.
detroytred
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