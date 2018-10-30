Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС

Додано: Сер 12 гру, 2018 18:48

ruvex написав: Pegasmaster написав: жесть просто.

еще раз убеждаюсь, что ненаказанное преступление провоцирует рецидив.

жду момента, когда луценко или порох будет перед ним извиняться. жесть просто.еще раз убеждаюсь, что ненаказанное преступление провоцирует рецидив.жду момента, когда луценко или порох будет перед ним извиняться.

Если не наказали, остается только оправдать. Все логично и цинично одновременно. Если не наказали, остается только оправдать. Все логично и цинично одновременно.

Именно так.Читаем:"Основанием принятия такого решения сталоналичия оснований для увольнения Р.Насирова с должности главы ГФС, а именно- когда нашим правоохранительным органам не хватает заклепки в голове и почти 2 года времени, дабы официально запросить посольство Великобритании является ли данный гражданин Насиров - их гражданиноми если нет, то когда он выбыл из подданства Великобритании (ведь известно, что еще в начале нулевых паспорт гражданина Великобритании у него таки, он это сам подтверждал) - и получить официальный ответ для суда;- когда правоохранители и чиновники не в состоянии выполнять элементарные процессуальные нормы и нормы трудового кодекса и действовать согласно установленных этих норм процедурам, а не по беспределу как они привыкли (зная, что за это им ничего не будет);- когда за 2 года дело по обвинению в коррупции топ-чиновника не дошло даже до судебного рассмотрения по сути обвинений, хотя по всем нормам, как минимум в суде первой инстанции уже должен был быть вынесен приговор;Вот когда такое вот дерьмо происходит в государстве, тогда так и получается. И просто не может получиться по другому