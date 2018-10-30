Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС

Воно то так - класова чуйка, та все ж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:02
Re: Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови Д
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:05
НАБУ вменило Насирову в вину выполнение его служебных обязанностей. В суде это не прокатило. И это внушает призрачные надежды, что своим путём мы ещё не пришли в полную "европу"
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:06
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:06
Но почему было не использовать иной мотив:
по Законам военного времени?
- Ведь теперь это повлечёт за собой официальное "сокращение" поголовья только таким, безальтернативным методом - "Савченко".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:11
Свежие перемоги подъехали
Как чиновник времен Януковича Злочевский добился закрытия уголовных дел и превратился в топ-олигарха - расследование НВ
Журналісти пишуть, що статки міністра-втікача Злочевського після Майдану зросли в 2,5 разів. Це 11-е місце серед найбагатших українців. Фраза Порошенка "Коля - хороший парень" (с) багато в чому пояснює, чому у Злочевського в Україні все ок.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 12 гру, 2018 17:13
lapay
Ловите:
И подобной информации в сети много. Особенно об аттестации-комиссиях.
Додано: Сер 12 гру, 2018 17:29
Re: Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови Д
Так Насіров тут до чого? Головою він все одно не стане, хіба що отримає компенсацію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 12 гру, 2018 18:48
Именно так.
Читаем:
"Основанием принятия такого решения стало недоведение ответчиками наличия оснований для увольнения Р.Насирова с должности главы ГФС, а именно обстоятельств его двойного гражданства и нарушения процедуры его освобождения"
- когда нашим правоохранительным органам не хватает заклепки в голове и почти 2 года времени, дабы официально запросить посольство Великобритании является ли данный гражданин Насиров - их гражданином сейчас и если нет, то когда он выбыл из подданства Великобритании (ведь известно, что еще в начале нулевых паспорт гражданина Великобритании у него таки был, он это сам подтверждал) - и получить официальный ответ для суда;
- когда правоохранители и чиновники не в состоянии выполнять элементарные процессуальные нормы и нормы трудового кодекса и действовать согласно установленных этих норм процедурам, а не по беспределу как они привыкли (зная, что за это им ничего не будет);
- когда за 2 года дело по обвинению в коррупции топ-чиновника не дошло даже до судебного рассмотрения по сути обвинений, хотя по всем нормам, как минимум в суде первой инстанции уже должен был быть вынесен приговор;
Вот когда такое вот дерьмо происходит в государстве, тогда так и получается. И просто не может получиться по другому
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