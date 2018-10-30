Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС

lapay
Это до чого през-нт к судовой ветви.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:14
в стране где отсутствует правосудие не может быть его торждества...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:24
Re: Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови Д
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:33
lapay
Так я почему указал, что в сети информации много такой?))
Потому что их далеко больше 3-х.
Особенно как проходили конкурсы.
И это только о том, что всплыло.
Система та же..
|