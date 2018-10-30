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Суд ухвалив рішення поновити
Насірова на посаді голови ДФС

Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:06

lapay
Это до чого през-нт к судовой ветви.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:14

  Вкладчик1234 написав:Хотелось бы услышать пояснения lapay и locuscosoul почему эта новость является торжеством правосудия :)

в стране где отсутствует правосудие не может быть его торждества... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:24

Re: Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови Д

  detroytred написав:Это до чого през-нт к судовой ветви.

3 з 120 погоди не зроблять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:33

lapay
Так я почему указал, что в сети информации много такой?))
Потому что их далеко больше 3-х.
Особенно как проходили конкурсы.
И это только о том, что всплыло.

Система та же..
detroytred
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