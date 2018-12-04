Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови ДФС

lapay
Это до чого през-нт к судовой ветви.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 20:24
Re: Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови Д
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:33
lapay
Так я почему указал, что в сети информации много такой?))
Потому что их далеко больше 3-х.
Особенно как проходили конкурсы.
И это только о том, что всплыло.
Система та же..
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:23
Re: Суд ухвалив рішення поновити Насірова на посаді голови Д
При тій же системі Насіров би досі сидів в СІЗО, закутаний в свою улюблену ковдру. Ви не пам'ятає, як Янукович підм'яв під себе судову систему? Там де не проходив підкуп - відкривали справи на родичів.
Президентський вплив, на суди, звісно, ще є, але далеко не той, як колись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:03
Black Jack - White Business
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