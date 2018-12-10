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Тарифи на тепло для населення
підвищили ще в шести містах

Тарифи на тепло для населення підвищили ще в шести містах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:02

Тарифи на тепло для населення підвищили ще в шести містах

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з ухваленим рішенням, тарифи підвищуються з 1 січня 2019 року.

Дивися повний текст Тарифи на тепло для населення підвищили ще в шести містах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:03

Последний гвоздь в рейтинге Порошенко.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:28

  zloy_ukr написав:Последний гвоздь в рейтинге Порошенко.


Ну до рейтинга Яценюка ему еще есть куда, там 0,1%. В сравнении с ним, 6,5% еще огого :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:06

  zloy_ukr написав:Последний гвоздь в рейтинге Порошенко.

На какой реализованной программе для граждан страны основан его рейтинг?
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ruvex
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