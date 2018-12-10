Згідно з ухваленим рішенням, тарифи підвищуються з 1 січня 2019 року.
Дивися повний текст Тарифи на тепло для населення підвищили ще в шести містах.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 18:02
Тарифи на тепло для населення підвищили ще в шести містах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на тепло для населення підвищили ще в шести містах.
Додано: Вів 11 гру, 2018 22:28
Додано: Вів 11 гру, 2018 23:06
На какой реализованной программе для граждан страны основан его рейтинг?
Black Jack - White Business
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