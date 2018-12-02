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Держстат: за межею бідності
живе 14 млн українців

Держстат: за межею бідності живе 14 млн українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:16

Держстат: за межею бідності живе 14 млн українців

Пропонуємо до обговорення:
Але різниця в доходах між 10% найбагатших і найбідніших українців зменшилася.

Дивися повний текст Держстат: за межею бідності живе 14 млн українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:16

Надо не за год сравнивать, а за прошедший президентский срок.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:26

было бы неплохо что бы они при этом озвучили сумму "фактического прожиточного минимума" и расказали бы как на неё реально выжить...
Тракторист
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