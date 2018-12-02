Але різниця в доходах між 10% найбагатших і найбідніших українців зменшилася.
Дивися повний текст Держстат: за межею бідності живе 14 млн українців.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 19:16
Держстат: за межею бідності живе 14 млн українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат: за межею бідності живе 14 млн українців.
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:26
было бы неплохо что бы они при этом озвучили сумму "фактического прожиточного минимума" и расказали бы как на неё реально выжить...
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