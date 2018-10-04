Про це повідомила в.о. глави МОЗ на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Супрун повідомила, які медпослуги стануть платними в 2019 році.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 01:01
Супрун повідомила, які медпослуги стануть платними в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Супрун повідомила, які медпослуги стануть платними в 2019 році.
Додано: Сер 12 гру, 2018 01:01
То есть шел человек подскользнулся упал -- ага гипс размечтались.. марш в очередь к семейному врачу а уж потом к хирургу) ..
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