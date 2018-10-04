RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Супрун повідомила, які
медпослуги стануть платними в...

Супрун повідомила, які медпослуги стануть платними в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 01:01

Супрун повідомила, які медпослуги стануть платними в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила в.о. глави МОЗ на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Супрун повідомила, які медпослуги стануть платними в 2019 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86101
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 01:01

То есть шел человек подскользнулся упал -- ага гипс размечтались.. марш в очередь к семейному врачу а уж потом к хирургу) ..
Джон
 
Повідомлень: 749
З нами з: 16.03.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 06:36

Идиотизм. Если у меня плохое зрение, то естественно я не знаю к какому доктору мне идти, ведь у меня нету мед. образования...
vasilenko9031
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 06:46

Все сделано ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЖИТТЯ ,а то народ слишком много рассуждает о политике, пусть лучше посидят в очередях, потолкаются в транспорте, авось времени на (балачки) не останется.
saidklon2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Супрун назвала розмір боргу перед українськими медиками
R2 » Сер 31 жов, 2018 14:24
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 14:24
Kudrjavuy
Глава Мінфіну повідомила, який податок можуть знизити...
R2 » Пон 22 жов, 2018 08:49
4 203
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 12:43
AlexODS
Супрун відзвітувала, як "гроші йдуть за пацієнтом"
R2 » Сер 03 жов, 2018 10:47
5 238
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 20:30
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64987)
12.12.2018 07:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.