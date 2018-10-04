Про це повідомила в.о. глави МОЗ на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Супрун повідомила, які медпослуги стануть платними в 2019 році.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 01:01
Супрун повідомила, які медпослуги стануть платними в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Супрун повідомила, які медпослуги стануть платними в 2019 році.
Додано: Сер 12 гру, 2018 01:01
То есть шел человек подскользнулся упал -- ага гипс размечтались.. марш в очередь к семейному врачу а уж потом к хирургу) ..
Додано: Сер 12 гру, 2018 06:36
Идиотизм. Если у меня плохое зрение, то естественно я не знаю к какому доктору мне идти, ведь у меня нету мед. образования...
Додано: Сер 12 гру, 2018 06:46
Все сделано ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЖИТТЯ ,а то народ слишком много рассуждает о политике, пусть лучше посидят в очередях, потолкаются в транспорте, авось времени на (балачки) не останется.
Додано: Сер 12 гру, 2018 08:08
Джон - це екстренна допомога і вона не має відношення до сімейного лікаря. Викликаєте швидку.
vasilenko9031 - вам і не потрібно знати до якого доктора йти. Йдіть до сімейного, а він вже скаже до кого йти.
saidklon2 - без змісту ваша відповідь.
Додано: Сер 12 гру, 2018 08:13
а вообще было бы проще. что бы на сайте министерства здравоохранения висели прайсы по каждой из услуг. Сейчас даже консультации платные . В Одессе анализы что с направлением что без всё равно все платные (это по всем больницам поликлиникам города)
|