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Супрун повідомила, які медпослуги стануть платними в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:21
А как же конституция с бесплатной медициной.
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viktorkazak1961allo
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:01
viktorkazak1961allo
А как же конституция с бесплатной медициной.
Хороший вопрос! Видимо то что платное - это не медицина?
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Molchyn
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:23
qrio92 написав:
Джон - це екстренна допомога і вона не має відношення до сімейного лікаря. Викликаєте швидку
сломал руку - в скорой скажут - "идти можешь? вот и иди в больничку своим ходом". А там посиди в очереди к семейному (если он на месте) или башляй за то что прямиком к хирургу. Нормально, правда?
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RomanTik
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