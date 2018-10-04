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Супрун повідомила, які
медпослуги стануть платними в...

Супрун повідомила, які медпослуги стануть платними в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:21

А как же конституция с бесплатной медициной.
viktorkazak1961allo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:01

viktorkazak1961allo
А как же конституция с бесплатной медициной.
Хороший вопрос! Видимо то что платное - это не медицина? :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:23

Re: Супрун повідомила, які медпослуги стануть платними в...

  qrio92 написав:Джон - це екстренна допомога і вона не має відношення до сімейного лікаря. Викликаєте швидку

сломал руку - в скорой скажут - "идти можешь? вот и иди в больничку своим ходом". А там посиди в очереди к семейному (если он на месте) или башляй за то что прямиком к хирургу. Нормально, правда?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:16

Рехформи пруть. Виникає питання, якщо все платне, то для чого платити податки?
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:18

  Дикий не Дикий написав:Рехформи пруть. Виникає питання, якщо все платне, то для чого платити податки?

В этом вся суть, я уже давно говорю кому и за что тут платить такие налоги...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:19

Re: Супрун повідомила, які медпослуги стануть платними в...

  -Segey- написав:В Одессе анализы что с направлением что без всё равно все платные (это по всем больницам поликлиникам города)

врать нехорошо
Pegasmaster
 
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