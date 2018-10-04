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Супрун повідомила, які медпослуги стануть платними в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:51
Удалить зуб 100 гривен без укола.с уколом - 200 грн. неужели 2 грамма лидокаина и шприц стоют 100 гривен
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vlad_kap2014
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:39
Джон написав:
То есть шел человек подскользнулся упал -- ага гипс размечтались.. марш в очередь к семейному врачу а уж потом к хирургу) .
И что ухудшится ? Вы приходите к хирургу. Он направляет на рентген. После рентгена развращаетесь опять к хирургу. Если вы в первый раз придете вместо хирурга к семейному врачу в чем беда ? Може еще семейный врач еще к кому-то пошлет параллельно.
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ssnet
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