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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:51
Удалить зуб 100 гривен без укола.с уколом - 200 грн. неужели 2 грамма лидокаина и шприц стоют 100 гривен
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:39
Re: Супрун повідомила, які медпослуги стануть платними в...
И что ухудшится ? Вы приходите к хирургу. Он направляет на рентген. После рентгена развращаетесь опять к хирургу. Если вы в первый раз придете вместо хирурга к семейному врачу в чем беда ? Може еще семейный врач еще к кому-то пошлет параллельно.
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:15
я хочу посмотреть как человек с переломом пойдёт по врачам...
свежий случай - человек упал, его 9 дней лечили от радикулита, оказалось он бедро сломал...
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:33
до нового года бесплатно максимум, что сможете сделать - это флюорография. рентген во многих поликлиниках ещё пока делают бесплатно, но плёнку вы должны приобрести за свой счёт. самое дешёвое УЗИ на сегодня - 150 грн.
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:52
При любом не правомерном действии со стороны врача, на него нужно писать жалобу в департамент здраваохранения вашей области. Если вы думаете что подмажете и быстрее выздоровите, ошибаетесь! Я один раз обратился за помощью, мне выставили левый счет. Вместо того чтобы дать на лапу, я пожаловался! Вы бы видели как вдруг все заплесали, зам главного врача из палаты не выходила, еслибы попросил сбегать за сигаретами, согласилась бы! Их не поощьрять, их наказывать нужно и чем строже тем лучше.
Додано: Сер 12 гру, 2018 17:35
на счет направления - повеселили - если семейный дает направление, то деньги за пациента капают не ей, а узкому спецу. угадайте с каким трудом придется выцарапывать эти направления? где можно записаться в маленьком райцентре на прием не подскажете? А в случае неотложного случая - предлагаете телепатом стать пациенту и заранее записываться на прием? контакты то дал, только вот достучаться по этим контактам - проблема (или вне зоны или не отвечает). Так что фантазер здесь вы.
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