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Супрун повідомила, які
медпослуги стануть платними в...

Супрун повідомила, які медпослуги стануть платними в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:51

Удалить зуб 100 гривен без укола.с уколом - 200 грн. неужели 2 грамма лидокаина и шприц стоют 100 гривен
vlad_kap2014
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:39

Re: Супрун повідомила, які медпослуги стануть платними в...

  Джон написав:То есть шел человек подскользнулся упал -- ага гипс размечтались.. марш в очередь к семейному врачу а уж потом к хирургу) .

И что ухудшится ? Вы приходите к хирургу. Он направляет на рентген. После рентгена развращаетесь опять к хирургу. Если вы в первый раз придете вместо хирурга к семейному врачу в чем беда ? Може еще семейный врач еще к кому-то пошлет параллельно.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:15

  ssnet написав:
  Джон написав:То есть шел человек подскользнулся упал -- ага гипс размечтались.. марш в очередь к семейному врачу а уж потом к хирургу) .

И что ухудшится ? Вы приходите к хирургу. Он направляет на рентген. После рентгена развращаетесь опять к хирургу. Если вы в первый раз придете вместо хирурга к семейному врачу в чем беда ? Може еще семейный врач еще к кому-то пошлет параллельно.

я хочу посмотреть как человек с переломом пойдёт по врачам...
свежий случай - человек упал, его 9 дней лечили от радикулита, оказалось он бедро сломал...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:33

  natalilevina26 написав:а что у нас сейчас УЗИ и рентген бесплатные?

до нового года бесплатно максимум, что сможете сделать - это флюорография. рентген во многих поликлиниках ещё пока делают бесплатно, но плёнку вы должны приобрести за свой счёт. самое дешёвое УЗИ на сегодня - 150 грн.
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:52

При любом не правомерном действии со стороны врача, на него нужно писать жалобу в департамент здраваохранения вашей области. Если вы думаете что подмажете и быстрее выздоровите, ошибаетесь! Я один раз обратился за помощью, мне выставили левый счет. Вместо того чтобы дать на лапу, я пожаловался! Вы бы видели как вдруг все заплесали, зам главного врача из палаты не выходила, еслибы попросил сбегать за сигаретами, согласилась бы! Их не поощьрять, их наказывать нужно и чем строже тем лучше.
girobord2849
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:35

  Pegasmaster написав:
  Дикий не Дикий написав:Виникає питання, якщо все платне, то для чого платити податки?

направление возьмите и будет бесплатно.
  RomanTik написав:А там посиди в очереди к семейному (если он на месте) или башляй за то что прямиком к хирургу. Нормально, правда?

в очереди сидят те, кто без записи.
я прививки от гриппа всей семье делал, записался на приём, 5 минут и направление в манипуляцию готово. зачем же писать свои фантазии, выдавая за реальность.
а насчёт врача, когда подписываете декларацию, то врач вам все свои контакты даст.
позвоните, узнайте. ваши потребности врач телепатически угадывать не должен.

на счет направления - повеселили - если семейный дает направление, то деньги за пациента капают не ей, а узкому спецу. угадайте с каким трудом придется выцарапывать эти направления? где можно записаться в маленьком райцентре на прием не подскажете? А в случае неотложного случая - предлагаете телепатом стать пациенту и заранее записываться на прием? контакты то дал, только вот достучаться по этим контактам - проблема (или вне зоны или не отвечает). Так что фантазер здесь вы.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:48

Что-то тут подозрительно много новых личностей появилось. Готовимся к предвыборной борьбе? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:37

Ratatui
К провокациям с 14го.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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