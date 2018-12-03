Дослідники з університету Вашингтона розробили алгоритм, який «оживлює» людей на фотографіях чи персонажів на плакатах.
Дивися повний текст Учені створили алгоритм, який «оживлює» людей на фото та картинах (відео).
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Додано: Сер 12 гру, 2018 01:02
Учені створили алгоритм, який «оживлює» людей на фото та...
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Дивися повний текст Учені створили алгоритм, який «оживлює» людей на фото та картинах (відео).
Додано: Сер 12 гру, 2018 01:02
Теперь понятно откуда на самом деле появилась девочка из фильма ужасов "Звонок".
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