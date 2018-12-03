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Учені створили алгоритм, який
«оживлює» людей на фото та...

Учені створили алгоритм, який «оживлює» людей на фото та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 01:02

Учені створили алгоритм, який «оживлює» людей на фото та...

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з університету Вашингтона розробили алгоритм, який «оживлює» людей на фотографіях чи персонажів на плакатах.

Дивися повний текст Учені створили алгоритм, який «оживлює» людей на фото та картинах (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 01:02

Теперь понятно откуда на самом деле появилась девочка из фильма ужасов "Звонок".
keltar
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