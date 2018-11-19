Виробник чіпів Qualcomm домігся в китайському суді попередньої заборони на імпорт і продаж низки старих моделей iPhone через порушення патентів.
Дивися повний текст Китайський суд заборонив імпорт старих iPhone.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 08:24
Китайський суд заборонив імпорт старих iPhone
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Дивися повний текст Китайський суд заборонив імпорт старих iPhone.
Додано: Сер 12 гру, 2018 08:25
Смешно, когда китайцы которые годами крали технологии и копировали чужие технологии вдруг подали в суд за копирование технологий у них ))
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