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Китайський суд заборонив
імпорт старих iPhone

Китайський суд заборонив імпорт старих iPhone
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 08:24

Китайський суд заборонив імпорт старих iPhone

Пропонуємо до обговорення:
Виробник чіпів Qualcomm домігся в китайському суді попередньої заборони на імпорт і продаж низки старих моделей iPhone через порушення патентів.

Дивися повний текст Китайський суд заборонив імпорт старих iPhone.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 08:25

Смешно, когда китайцы которые годами крали технологии и копировали чужие технологии вдруг подали в суд за копирование технологий у них ))
-Segey-
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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