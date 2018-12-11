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Тарифи на комунальні послуги
щорічно зростатимуть на...

Тарифи на комунальні послуги щорічно зростатимуть на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 08:26

Тарифи на комунальні послуги щорічно зростатимуть на...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на природний газ для населення в 2018 році зростуть на 22,9%

Дивися повний текст Тарифи на комунальні послуги щорічно зростатимуть на 10-20%, - прогноз МЕРТ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 08:27

ТА подымайте, пущай платят если головой не думают.
Igorten
 
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В каких странах Европы еще поднимают тарифы на 20% в год?
Rainbow
 
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