Тарифи на природний газ для населення в 2018 році зростуть на 22,9%
Дивися повний текст Тарифи на комунальні послуги щорічно зростатимуть на 10-20%, - прогноз МЕРТ.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 08:26
Тарифи на комунальні послуги щорічно зростатимуть на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на комунальні послуги щорічно зростатимуть на 10-20%, - прогноз МЕРТ.
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:35
Re: Тарифи на комунальні послуги щорічно зростатимуть на...
нет никаких проблем, если доходы населения будут расти опережающими темпами.
но они, сцуко, не будут..
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:26
Надіюсь з ціною підніматиметься якість. І зявиться можливість відмовлятися від послуг без обмежень всіляких.
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:50
В Израиле в 2011 хотели цену на творог поднять на 8 агорот( 8 копеек понашему), так чуть революция не произошла. А тут тишь и благодать.
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:21
Процесс эволюционных изменений пошел по пути дегенерации.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:28
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