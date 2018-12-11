Тарифи на комунальні послуги щорічно зростатимуть на...

Додано: Чет 13 гру, 2018 18:33

А это вам чтобы в поняли, что такое коммунизм по еврейскиЗа семь лет, прошедших с лета 2011 года, когда подорожание творога "Коттедж" вывело на улицы сотни тысяч людей с требованием снижения дороговизны жизни, ни одна крупная компания на рынке продуктов питания и общего потребления в Израиле не осмеливалась объявить о повышении цен.Однако в августе текущего года ситуация изменилась. Первыми одна за другой о повышении цен объявили молочные компании – "Тнува", "Тара", "Гад", "Штраус". Следом за ними о росте цен объявила "Центральная компания по производству напитков".Последней на текущий момент о росте цен объявила компания "Осем". При этом одновременно стало известно о сверхплановом повышении цен на электроэнергию, несмотря на реформу, призванную снизить тарифы на электричество.Молочные компании объяснили свой шаг ростом цен на сырое молоко на 10,7% и отказом министерства финансов пересмотреть цены на молочную продукцию, находящуюся под контролем государства.5 августа молочный концерн "Тнува" сообщил о повышении цен на свою продукцию в среднем на 2,2%. Уже 9 августа компания "Тара" сообщила, что повышает цены на свою продукцию на 1,5-3,4%. 13 августа о повышении расценок на часть производимой ею продукции в среднем на 2,2% сообщила компания "Гад".Концерн "Штраус" объявил, что не намерен повышать цены, однако отдельные виды продукции концерна подорожали. В частности, компания Unilever предупредила розничные сети о том, что со следующего месяца будут подняты цены на "зимнее" пирожное "Крембо" фирмы "Штраус". Согласно этому сообщению, каждое пирожное подорожает на 0,08 шекеля в связи с резким снижением рентабельности производства в последние годы, в частности, из-за повышения размера минимальной заработной платы.11 октября "Центральная компания прохладительных напитков", владеющая правами на бренд Coca-Cola в Израиле и являющаяся крупнейшим игроком на местном рынке прохладительных напитков, объявила о повышении цен на часть своей продукции на 2,1-3,2%.11 декабря о повышении цен на треть своего ассортимента на 2-4,5% с января 2019 года объявила компания "Осем".В связи с резким ростом мировых цен на кунжут уже повысили цены на свою продукцию несколько местных производителей тхины. Также ожидается рост цен на салаты с хумусом.На 4% выросла стоимость приправ компании "Маймон", снабжающей сети "Рами Леви" и "Шуферсаль".Компания "Высоцкий" подняла расценки на свои чаи, а "Сугат" – на рис.