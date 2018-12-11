Тарифи на комунальні послуги щорічно зростатимуть на...

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Тарифи на комунальні послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:25

  Vint написав:
  Ratatui написав:В Израиле в 2011 хотели цену на творог поднять на 8 агорот( 8 копеек понашему), так чуть революция не произошла. А тут тишь и благодать.

У них фиксированная цена на творог?


Типа того. Есть социальные продукты, есть просто продукты.

Вот вам свежее объявление в их прессе:

Межминистерская комиссия по ценам на товары, контролируемые государством, приняла решение повысить в 2019 году цены на находящиеся под контролем сорта хлеба на 3,5% (в среднем около 15 агорот).

Повышение цен связано с ростом стоимости сырья и производства (в том числе – роста цен на электроэнергию).

Решение комиссии является окончательным и не требует одобрения министров финансов и экономики. Под контролем государства находятся цены на целый и резаный стандартный батон, целый и резаный белый хлеб, а также на целую и резаную халу.

Также сегодня стало известно, что в 2019 году на 2-5% вырастут контролируемые государством цены на молоко и молочные продукты.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:33

Vint

А это вам чтобы в поняли, что такое коммунизм по еврейски :D :

За семь лет, прошедших с лета 2011 года, когда подорожание творога "Коттедж" вывело на улицы сотни тысяч людей с требованием снижения дороговизны жизни, ни одна крупная компания на рынке продуктов питания и общего потребления в Израиле не осмеливалась объявить о повышении цен.

Однако в августе текущего года ситуация изменилась. Первыми одна за другой о повышении цен объявили молочные компании – "Тнува", "Тара", "Гад", "Штраус". Следом за ними о росте цен объявила "Центральная компания по производству напитков".

Последней на текущий момент о росте цен объявила компания "Осем". При этом одновременно стало известно о сверхплановом повышении цен на электроэнергию, несмотря на реформу, призванную снизить тарифы на электричество.

Молочные компании объяснили свой шаг ростом цен на сырое молоко на 10,7% и отказом министерства финансов пересмотреть цены на молочную продукцию, находящуюся под контролем государства.

5 августа молочный концерн "Тнува" сообщил о повышении цен на свою продукцию в среднем на 2,2%. Уже 9 августа компания "Тара" сообщила, что повышает цены на свою продукцию на 1,5-3,4%. 13 августа о повышении расценок на часть производимой ею продукции в среднем на 2,2% сообщила компания "Гад".

Концерн "Штраус" объявил, что не намерен повышать цены, однако отдельные виды продукции концерна подорожали. В частности, компания Unilever предупредила розничные сети о том, что со следующего месяца будут подняты цены на "зимнее" пирожное "Крембо" фирмы "Штраус". Согласно этому сообщению, каждое пирожное подорожает на 0,08 шекеля в связи с резким снижением рентабельности производства в последние годы, в частности, из-за повышения размера минимальной заработной платы.

11 октября "Центральная компания прохладительных напитков", владеющая правами на бренд Coca-Cola в Израиле и являющаяся крупнейшим игроком на местном рынке прохладительных напитков, объявила о повышении цен на часть своей продукции на 2,1-3,2%.

11 декабря о повышении цен на треть своего ассортимента на 2-4,5% с января 2019 года объявила компания "Осем".

В связи с резким ростом мировых цен на кунжут уже повысили цены на свою продукцию несколько местных производителей тхины. Также ожидается рост цен на салаты с хумусом.

На 4% выросла стоимость приправ компании "Маймон", снабжающей сети "Рами Леви" и "Шуферсаль".

Компания "Высоцкий" подняла расценки на свои чаи, а "Сугат" – на рис.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:44

  чик написав:со следующего месяца из принцыпу подвязываю платить за газ, мусор и отопление - типа протест. присоединяйтесь, иначе эти козлы нас будут обдирать дальше и глубже...

начал с прошлого за все.Счетчики воды отматываю автонасом :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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