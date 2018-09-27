Про це свідчить текст закону про держбюджет на 2019 рік.
Дивися повний текст У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на обслуговування Президента й Адміністрації.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 08:53
У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на обслуговування Президента й Адміністрації.
Додано: Сер 12 гру, 2018 09:41
После того, как Порошенку выделили 1 млрд., то и 945 млн гривен (что на 11% меньше),а в сумме минимум 1,945 млн гривен (что на ??? % больше).
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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