У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на...

Додано: Сер 12 гру, 2018 09:41

После того, как Порошенку выделили 1 млрд., то и 945 млн гривен (что на 11% меньше),а в сумме минимум 1,945 млн гривен (что на ??? % больше).

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!