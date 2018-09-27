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У Держбюджеті вперше за 5
років скорочують витрати на...

У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 08:53

У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить текст закону про держбюджет на 2019 рік.

Дивися повний текст У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на обслуговування Президента й Адміністрації.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 08:53

Что обожрались ? Или уж очень хорошие новости нужны перед выборами ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:12

Скорее 2-е.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:41

После того, как Порошенку выделили 1 млрд., то и 945 млн гривен (что на 11% меньше),а в сумме минимум 1,945 млн гривен (что на ??? % больше).
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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