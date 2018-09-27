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У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:26
Тактика выжженной земли. Врагам ничего не оставлять. а до выборов он освоит весь годовой бюджет.
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rjkz
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:39
Molchyn написав:Faceless
Феофания например на балансе ДУС, как я понимаю входит в этот бюджет - это больница для всех.
Феофания для всех? Или Вы опять хотели сказать другое?
Да, любой гражданин Украины может воспользоваться их услугами. Не знали?
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Faceless
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:44
Faceless написав: Molchyn написав:Faceless
Феофания например на балансе ДУС, как я понимаю входит в этот бюджет - это больница для всех.
Феофания для всех? Или Вы опять хотели сказать другое?
Да, любой гражданин Украины может воспользоваться их услугами. Не знали?
Надо бомжей с вокзала туда завезти.
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rjkz
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:45
rjkz написав:
Надо бомжей с вокзала туда завезти.
И к чему так язвить?
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Faceless
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