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У Держбюджеті вперше за 5
років скорочують витрати на...

У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:26

Re: У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на...

Тактика выжженной земли. Врагам ничего не оставлять. а до выборов он освоит весь годовой бюджет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:39

  Molchyn написав:Faceless
Феофания например на балансе ДУС, как я понимаю входит в этот бюджет - это больница для всех.
Феофания для всех? Или Вы опять хотели сказать другое? :mrgreen:

Да, любой гражданин Украины может воспользоваться их услугами. Не знали?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:44

  Faceless написав:
  Molchyn написав:Faceless
Феофания например на балансе ДУС, как я понимаю входит в этот бюджет - это больница для всех.
Феофания для всех? Или Вы опять хотели сказать другое? :mrgreen:

Да, любой гражданин Украины может воспользоваться их услугами. Не знали?


Надо бомжей с вокзала туда завезти.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:45

Re: У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на...

  rjkz написав:Надо бомжей с вокзала туда завезти.

И к чему так язвить?
Faceless
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