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У Держбюджеті вперше за 5
років скорочують витрати на...

У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:26

Re: У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на...

Тактика выжженной земли. Врагам ничего не оставлять. а до выборов он освоит весь годовой бюджет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:39

  Molchyn написав:Faceless
Феофания например на балансе ДУС, как я понимаю входит в этот бюджет - это больница для всех.
Феофания для всех? Или Вы опять хотели сказать другое? :mrgreen:

Да, любой гражданин Украины может воспользоваться их услугами. Не знали?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:44

  Faceless написав:
  Molchyn написав:Faceless
Феофания например на балансе ДУС, как я понимаю входит в этот бюджет - это больница для всех.
Феофания для всех? Или Вы опять хотели сказать другое? :mrgreen:

Да, любой гражданин Украины может воспользоваться их услугами. Не знали?


Надо бомжей с вокзала туда завезти.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:45

Re: У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на...

  rjkz написав:Надо бомжей с вокзала туда завезти.

И к чему так язвить?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:03

Faceless
Да, любой гражданин Украины может воспользоваться их услугами. Не знали?
Для всех смертных эта услуга там платная! Не знали? :mrgreen: Поэтому обычные смертные если и лечатся там то даже дважды платят. Первый раз налоги, второй - оплата. Нет может вас там лечили бесплатно... Или вы от кого-то слышали что простым там даром? То плюньте ему в лицо. Он сбрехал. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:12

Re: витрати на

  Molchyn написав:Для всех смертных эта услуга там платная! Не знали?

Вроде как для всех.. не запрещено. Но цена такая, что не все хотят.. но у всех свои семейные лекари)
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:15

  Molchyn написав:Faceless
Да, любой гражданин Украины может воспользоваться их услугами. Не знали?
Для всех смертных эта услуга там платная! Не знали? :mrgreen: Поэтому обычные смертные если и лечатся там то даже дважды платят. Первый раз налоги, второй - оплата. Нет может вас там лечили бесплатно... Или вы от кого-то слышали что простым там даром? То плюньте ему в лицо. Он сбрехал. :mrgreen:

Да, платно, но очень недорого. Реальная стоимость тех услуг намного, в разы выше, при этом и комплекс в отличном состоянии, и оборудование.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:36

  Faceless написав:
  rjkz написав:Надо бомжей с вокзала туда завезти.

И к чему так язвить?


Вы первый начали.Ну, если все право имеют. Посмотрите на бомжей и на президента - кому лечение больше надо?
А все имеют право питаться в столовке АП?
Прочтите еще раз название статьи, которую обсуждаем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:37

Re: У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на...

  rjkz написав:Вы первый начали.Ну, если все право имеют. Посмотрите на бомжей и на президента - кому лечение больше надо?
А все имеют право питаться в столовке АП?
Прочтите еще раз название статьи, которую обсуждаем.

Был вопрос, куда идет 833 млн гривен предусмотрены на предоставление медицинских услуг больницами - я указал, что это не значит, что это на лечение сотрудников АП
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:43

Re: У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на...

  Faceless написав:Был вопрос, куда идет 833 млн гривен предусмотрены на предоставление медицинских услуг больницами - я указал, что это не значит, что это на лечение сотрудников АП

На "Феофанію" 360 млн.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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