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У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:26
Тактика выжженной земли. Врагам ничего не оставлять. а до выборов он освоит весь годовой бюджет.
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rjkz
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:39
Molchyn написав:Faceless
Феофания например на балансе ДУС, как я понимаю входит в этот бюджет - это больница для всех.
Феофания для всех? Или Вы опять хотели сказать другое?
Да, любой гражданин Украины может воспользоваться их услугами. Не знали?
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Faceless
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:44
Faceless написав: Molchyn написав:Faceless
Феофания например на балансе ДУС, как я понимаю входит в этот бюджет - это больница для всех.
Феофания для всех? Или Вы опять хотели сказать другое?
Да, любой гражданин Украины может воспользоваться их услугами. Не знали?
Надо бомжей с вокзала туда завезти.
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rjkz
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:45
rjkz написав:
Надо бомжей с вокзала туда завезти.
И к чему так язвить?
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Faceless
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:03
Faceless
Да, любой гражданин Украины может воспользоваться их услугами. Не знали?
Для всех смертных эта услуга там платная! Не знали?
Поэтому обычные смертные если и лечатся там то даже дважды платят. Первый раз налоги, второй - оплата. Нет может вас там лечили бесплатно... Или вы от кого-то слышали что простым там даром? То плюньте ему в лицо. Он сбрехал.
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Molchyn
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:12
Molchyn написав:
Для всех смертных эта услуга там платная! Не знали?
Вроде как для всех.. не запрещено. Но цена такая, что не все хотят.. но у всех свои семейные лекари)
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sal
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:15
Molchyn написав:Faceless
Да, любой гражданин Украины может воспользоваться их услугами. Не знали?
Для всех смертных эта услуга там платная! Не знали?
Поэтому обычные смертные если и лечатся там то даже дважды платят. Первый раз налоги, второй - оплата. Нет может вас там лечили бесплатно... Или вы от кого-то слышали что простым там даром? То плюньте ему в лицо. Он сбрехал.
Да, платно, но очень недорого. Реальная стоимость тех услуг намного, в разы выше, при этом и комплекс в отличном состоянии, и оборудование.
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Faceless
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:36
Faceless написав: rjkz написав:
Надо бомжей с вокзала туда завезти.
И к чему так язвить?
Вы первый начали.Ну, если все право имеют. Посмотрите на бомжей и на президента - кому лечение больше надо?
А все имеют право питаться в столовке АП?
Прочтите еще раз название статьи, которую обсуждаем.
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rjkz
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:37
rjkz написав:
Вы первый начали.Ну, если все право имеют. Посмотрите на бомжей и на президента - кому лечение больше надо?
А все имеют право питаться в столовке АП?
Прочтите еще раз название статьи, которую обсуждаем.
Был вопрос, куда идет 833 млн гривен предусмотрены на предоставление медицинских услуг больницами - я указал, что это не значит, что это на лечение сотрудников АП
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Faceless
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:43
Faceless написав:
Был вопрос, куда идет 833 млн гривен предусмотрены на предоставление медицинских услуг больницами - я указал, что это не значит, что это на лечение сотрудников АП
На "Феофанію" 360 млн.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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