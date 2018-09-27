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У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 17:02
Faceless написав: rjkz написав:
Надо бомжей с вокзала туда завезти.
И к чему так язвить?
патамушта не надо пургу нести, шо больница ДЛЯ ФСЕХ
РОШЕН
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swan forever
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Додано: Сер 12 гру, 2018 17:03
swan forever написав: Faceless написав: rjkz написав:
Надо бомжей с вокзала туда завезти.
И к чему так язвить?
патамушта не надо пургу нести, шо больница ДЛЯ ФСЕХ
ТАК И НЕ НЕСИТЕ ПУРГУ
Она действительно доступна любому гражданину, это не закрытый комплекс
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Faceless
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Додано: Сер 12 гру, 2018 17:08
Faceless написав:
я указал, что это не значит, что это на лечение сотрудников АП
833 млн. можно выделить любой случайной другой украинской больнице. сотрудники АП за всех, а не за себя лично. им особенные больницы не нужны
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