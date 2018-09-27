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У Держбюджеті вперше за 5
років скорочують витрати на...

У Держбюджеті вперше за 5 років скорочують витрати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:02

  Faceless написав:
  rjkz написав:Надо бомжей с вокзала туда завезти.

И к чему так язвить?

патамушта не надо пургу нести, шо больница ДЛЯ ФСЕХ
РОШЕН
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swan forever
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:03

  swan forever написав:
  Faceless написав:
  rjkz написав:Надо бомжей с вокзала туда завезти.

И к чему так язвить?

патамушта не надо пургу нести, шо больница ДЛЯ ФСЕХ

ТАК И НЕ НЕСИТЕ ПУРГУ
Она действительно доступна любому гражданину, это не закрытый комплекс
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:08

Re: всех

  Faceless написав:я указал, что это не значит, что это на лечение сотрудников АП

833 млн. можно выделить любой случайной другой украинской больнице. сотрудники АП за всех, а не за себя лично. им особенные больницы не нужны
sal
 
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На Раду +300 лимонов, на Кабмин +400 лимонов!!! А наш ... с его доходами - должен за свой счет крутиться.
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