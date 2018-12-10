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Кравцов розповів, скільки необхідно інвестицій для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:05
Пропонуємо до обговорення:
АТ "Укрзалізниця" вимагає більш ніж 1 трлн гривень для свого оновлення.
Дивися повний текст Кравцов розповів, скільки необхідно інвестицій для оновлення Укрзалізниці
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Додано: Сер 12 гру, 2018 10:06
Цікаво це сума з урахуванням "корпоративів"?
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